Saldo do balanço de pagamentos no bimestre é expressivo, diz BC O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, destacou que é "bastante expressivo" o superávit de US$ 6,817 bilhões do balanço de pagamento do Brasil com o exterior no primeiro bimestre desse ano. Ele destacou que, em fevereiro, o superávit de US$ 4,792 bilhões do balanço também foi bastante importante. "Esse resultado global do balanço de pagamentos no bimestre compreende um superávit de transações correntes de US$ 935 milhões e uma conta financeira bastante positiva", disse ele. Pelos dados do BC, a conta de capital e financeira em fevereiro apresentou um superávit de US$ 4,407 bilhões, acumulando no ano um saldo positivo de US$ 5,594 bilhões. "O que é importante é que essa conta financeira positiva tem na sua composição um ingresso bastante expressivo de investimento estrangeiro direto", ressaltou. Segundo ele, é em função desses resultados que o BC alterou as projeções para as contas externas em 2005. Na sua avaliação, o quadro para esse ano das contas externas é bastante "positivo". "É um quadro que tem propiciado a redução do endividamento externo de uma maneira geral, melhorando os indicadores de sustentabilidade externos brasileiros", avaliou.