Saldo do FGTS na Internet a partir de hoje A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal disponibilizará um serviço que permitirá que o trabalhador consulte o saldo de sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em sua página na Internet (veja link abaixo). São cerca de 68,8 milhões de contas, entre ativas (51 milhões) e inativas (17,8 milhões). Quando o internauta acessar o site, deverá fornecer quatro informações: o número de inscrição no Programa de Integração Social (PIS), a data de nascimento, o número do Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) da empresa onde trabalha ou trabalhou (no caso de contas inativas) e a data em que foi admitido na empresa. Se os dados fornecidos estiverem corretos, o trabalhador receberá uma senha que permitirá a consulta do saldo da sua conta do FGTS, sempre que quiser. Se o trabalhador não obtiver sucesso na consulta deverá procurar uma agência da CEF e solicitar o formulário de atualização de endereço para o extrato do FGTS.