Saldo do FGTS pela Internet Trabalhadores interessados em consultar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) contam com mais um canal de informação. A partir de amanhã, a Caixa Econômica Federal (CEF) vai colocar os dados à disposição dos trabalhadores no seu site (veja link abaixo). Mas quem quiser o saldo atualizado, já com o depósito de junho, deve acessar o site apenas em 10 de julho, quando a Caixa faz a atualização das contas. Na página da Caixa na Internet haverá um ícone do FGTS que dará acesso ao saldo. Para fazer a consulta é preciso ter o número do PIS, a data de nascimento, de admissão na empresa e o número de inscrição do empregador no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Depois de digitar essas informações, o usuário receberá uma senha para fazer a consulta ao saldo. Em alguns casos o valor total pode não estar disponível. Isso acontecerá quando a Caixa não conseguir identificar o titular das diversas contas como uma mesma pessoa. A recomendação é para que o correntista faça seu recadastramento numa agência da Caixa.