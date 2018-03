Saldo do Fundo Soberano atingiu R$ 16,1 bilhões em novembro

Brasília, 29 - Dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostram que o Fundo Soberano do Brasil (FSB) registrava até novembro um saldo de R$ 16,161 bilhões. O valor indica um crescimento de R$ 1,9 bilhão desde que o governo aplicou no fundo R$ 14,25 bilhões, em dezembro de 2008.

O dinheiro foi aplicado em títulos do Tesouro Nacional, que garantiram uma expansão no saldo do fundo de 13,34% no período. Os recursos poderão agora ser aplicados em novos ativos porque o governo editou um decreto que autoriza o Tesouro a fazê-lo. Até então, o dinheiro estava aplicado somente nos títulos, sem movimentação.