Saldo do setor público cobre apenas metade da carga de juros O superávit primário do setor público em novembro chegou a R$ 6,259 bilhões. No ano, o saldo positivo acumulado é de R$ 70,294 bilhões, ultrapassando a meta de R$ 66 bilhões fixada na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), o equivalente a 4,25% do PIB e que foi incluída também no novo acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas este superávit foi suficiente para cobrir apenas metade da carga de juros que incide sobre a dívida no mesmo período: R$ 136,306 bilhões. Com isso, em 11 meses, o Brasil registra um déficit nominal de R$ 66,012 bilhões, o equivalente a 4,64% do PIB. No mês de novembro, especificamente, o superávit primário do setor público de R$ 6,259 bilhões serviu para abater parte da despesas com juros no período que somaram R$ 12,579 bilhões. O resultado final foi um déficit nominal no mês de R$ 6,321 bilhões.