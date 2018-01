Saldo em conta corrente do Brasil é o melhor desde 1947 O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, informou hoje que o superávit de US$ 1,758 bilhão em transações correntes em março é o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica deste indicador, em 1947. Segundo ele, o superávit acumulado em 12 meses até março,de US$ 12,713 bilhões, ou 2,05% do PIB, também é o melhor da série. Ele também destacou que, em conseqüência dos resultados positivos nas transações correntes, o ingresso de investimentos estrangeiros diretos está em recuperação, como já havia sido previsto anteriormente pelo Banco Central. Outro destaque apontado pelo chefe do Depec é a redução do endividamento externo do País. De dezembro para janeiro, a dívida externa brasileira teve uma queda de US$ 1,6 bilhão. Um dos motivos para esta queda, disse Altamir, é o fato de a taxa de rolagem dos financiamentos externos estar sendo inferior a 100%, ou seja, as empresas estão preferindo pagar suas dívidas a refinanciá-las. Altamir Lopes avaliou que todos os indicadores de sustentabilidade das contas externas vem melhorando no cenário atual de superávit nas transações correntes, redução do endividamento externo e recuperação das reservas internacionais brasileiras. Perspectivas O superávit em transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil com o exterior deve fechar o mês de abril com um saldo acumulado em 12 meses próximo a US$ 15 bilhões. Segundo Altamir Lopes, esse valor leva em conta a previsão de superávit em conta corrente de US$ 1,3 bilhão em abril. Em função dos resultados obtidos no primeiro trimestre deste ano, ele reconheceu que a previsão de US$ 2,1 bilhão de superávit em conta corrente para 2005 é conservadora e será revista. A revisão, no entanto, só ocorrerá em junho quando o BC divulgará o relatório de inflação do segundo trimestre.