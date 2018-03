Saldo em conta corrente do Brasil em 2004 é recorde O superávit em conta corrente do balanço de pagamentos foi de US$ 1,211 bilhão em dezembro, elevando para US$ 11,669 bilhões (1,94% do PIB) o saldo positivo de todo ano passado. Em nota divulgada hoje, o BC informa que o resultado positivo da conta corrente em 2004 é recorde histórico tanto em valores absolutos quanto em relação ao PIB. A conta de capital e financeira teve, por sua vez, em 2004 um déficit de US$ 7,310 bilhões ante um superávit de US$ 5,111 bilhões alcançado em 2003. Apesar desse resultado negativo da conta de capital e financeira, o balanço de pagamentos fechou 2004 com superávit de US$ 2,244 bilhões. Em 2003, o superávit do balanço de pagamento havia ficado em US$ 8,496 bilhões. O que é balanço de pagamentos? O Balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações de um país com outros países do mundo. A balança comercial (exportações - importações), a balança de serviços (Fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.) e as transferências unilaterais (donativos) formam o resultado em conta corrente do balanço de pagamentos. Além desta conta há ainda a balança de capitais, na qual são registrados o capital das firmas estrangeiras que ingressam no País, o capital estrangeiro que ingressa sob a forma de empréstimos, os empréstimos do FMI, etc).