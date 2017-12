Saldo em conta corrente fica em US$ 725 milhões em fevereiro O volume menor do que o esperado das remessas de lucros e dividendos ao exterior fez com que o superávit em conta corrente de fevereiro ficasse em US$ 725 milhões, acima da projeção feita pelo Banco Central no mês passado, que era de equilíbrio nessa conta. O saldo do mês passado foi o melhor resultado para meses de fevereiro da série histórica do BC. O chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, imaginava que as remessas ficaram mais próximas do resultado de fevereiro do ano passado (US$ 1,3 bilhão), mas essa conta apresentou saída de US$ 829 milhões. O saldo da conta corrente é formado pelo resultado da balança comercial, da balança de serviços (que inclui a remessa de lucros e dividendos) e das transferências unilaterais. Também o resultado da balança comercial foi determinante para o resultado positivo da conta corrente. Essa conta registrou saldo positivo de US$ 2,822 bilhões, resultado de exportações de US$ 8,750 bilhões e importações de US$ 5,928 bilhões. Em fevereiro do ano passado, a balança apresentou saldo positivo de US$ 2,776 bilhões. Em fevereiro do ano passado, a conta corrente apresentou saldo positivo de US$ 130 milhões. No acumulado do ano, a conta corrente apresenta superávit de US$ 273 milhões, o equivalente a 0,21% do PIB. No acumulado de janeiro e fevereiro do ano passado o saldo dessa conta era positivo em US$ 932 milhões, o equivalente a 0,76% do PIB. Nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, o saldo de transações correntes é de US$ 13,540 bilhões (1,69% do PIB). Nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2005, o saldo estava em US$ 11,773 bilhões (1,86% do PIB). Evolução do saldo de Remessas de Lucros e Dividendos Mês Total (US$ milhões) Março 2005 -661 Abril -1.284 Maio -1.405 Junho -1.047 Julho -681 Agosto -1.087 Setembro -644 Outubro -1.189 Novembro -721 Dezembro -2.247 Janeiro 2006 -1.540 Fevereiro -829 Expectativas A partir destes resultados, o BC elevou sua previsão para o superávit em conta corrente em 2006, passando de US$ 6,1 bilhões para US$ 8,6 bilhões. A instituição revisou também para cima a expectativa em torno do superávit na balança comercial, de US$ 35,5 bilhões para US$ 39 bilhões. Essa revisão foi puxada pela mudança nas expectativas para exportações. O BC espera que o Brasil venda US$ 128 bilhões ao exterior ante US$ 124,5 bilhões anteriormente. A estimativa para importações se mantiveram inalteradas em US$ 89 bilhões. O BC também alterou sua estimativa para o resultado da conta de serviços e rendas que saiu de um déficit de US$ 32,9 bilhões para déficit de US$ 33,9 bilhões. Essa mudança foi provocada pela estimativa de maiores remessas de lucros e dividendos que passaram de US$ 12 bilhões para US$ 13 bilhões. Mas o BC espera também uma despesa líquida menor com juros. A estimativa é que as saídas por esta conta somem US$ 12,3 bilhões ante projeção anterior de US$ 13,1 bilhões.