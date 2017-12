Saldo mensal de recurso estrangeiro na Bolsa está em R$ 454 mi De acordo com comunicado distribuído pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o balanço do investimento estrangeiro na Bolsa nos primeiros oito primeiros dias de abril está positivo. O saldo é de R$ 454,806 milhões, resultado de compras de ações no valor de R$ 2,089 bilhões e de vendas de R$ 1,634 bilhão. No acumulado no ano, até o pregão do dia 08 de abril, o saldo está positivo em R$ 2,622 bilhões.