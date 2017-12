Saldo positivo do Brasil no comércio com os EUA aumenta O Departamento de Comércio dos EUA anunciou que o superávit do Brasil no comércio de bens com os EUA no primeiro trimestre deste ano foi de 2,326 bilhões de dólares, contra os 476 milhões de dólares do mesmo período de 2004. Em fevereiro, o superávit brasileiro foi de 640 milhões de dólares e em março, de 749 milhões. Já o superávit da América Latina e do Caribe aumentou 14,7% em março, para 8,359 bilhões de dólares. Entre janeiro e março os exportadores latino-americanos e caribenhos acumularam um saldo de 22,437 bilhões de dólares, comparado com um superávit de 17,192 bilhões de dólares nos três primeiros meses de 2004. O superávit de países como México, Colômbia e Venezuela aumentou de fevereiro para março, enquanto o de Argentina e Chile diminuiu. Entre esses países, o maior superávit comercial durante os três primeiros meses do ano foi do México, que alcançou a cifra de 10,836 bilhões de dólares.