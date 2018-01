Salomon: PIB do Brasil deve crescer 3,5% em 2004 O Salomon Smith Barney projeta um crescimento do PIB brasileiro de 3,5% em 2004. "Esperamos o nível de atividade econômica aumentar no próximo ano, alimentado por uma política monetária mais relaxada e uma melhora na tendência de crescimento da renda real", diz. O banco estima que o câmbio deverá enfraquecer um pouco, fechando 2004 a R$ 3,10 por dólar, o que será um incentivo aos exportadores. "Mas não será um enfraquecimento suficiente para pressionar a inflação", observa. O Salomon projeta uma inflação de 5,3% em 2004 e uma taxa Selic de 12% ao ano no final de 2004. Outro fator importante de apoio ao desempenho do mercado acionário brasileiro, segundo o estrategista do Salomon Smith Barney, foi a aprovação da reforma da Previdência Social e da renovação da CPMF. Em termos de "valuation", Dennis acredita que as ações brasileiras continuam baratas relativas ao seu nível histórico (levando em conta um modelo que toma por base estimativa de 12 meses no futuro e ajustado ao risco da razão P/L). Já em relação aos riscos a esse cenário, Dennis diz que os fatores domésticos (dinâmica da dívida doméstica e as contas externas) melhoraram em 2003, embora ainda continuem frágeis. Mas os maiores riscos vêm do exterior, mais especificamente o risco de o Federal Reserve (Fed) voltar a elevar a taxa de juros nos Estados Unidos e também o risco de um dólar mais enfraquecido. Dennis, contudo, acredita que os efeitos negativos desses dois riscos devam ser mais limitados, embora o impacto no curto prazo possa ser mais sentido com base numa avaliação histórica de ciclos agressivos de elevação de juros pelo Fed e também de maior desvalorização do dólar.