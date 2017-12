Salva-empregos

É o que se pode dizer da decisão tomada, já transformada em medida provisória, de pagar parte do salário do trabalhador, desde que a empresa não o demita.

O novo plano leva o nome de Programa de Proteção ao Emprego. E confere, sim, certa proteção, na medida em que o trabalhador continua empregado, embora perca um pedaço do salário.

Mas não é só isso. O programa protege também a empresa empregadora, que deixa de perder dinheiro com as indenizações e as despesas de demissão e pode manter relativamente intacto seu quadro de funcionários, que ela recrutou e treinou.

Em princípio, protege também o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que terá despesas mais baixas do que teria com o pagamento do seguro-desemprego. De quebra, sangrará menos a Previdência Social, na medida em que as contribuições continuarão a ser recolhidas, coisa que não aconteceria se o empregado fosse empurrado para o olho da rua.

É, sim, também em princípio, um sistema mais inteligente, como se apressaram a qualificar tanto as autoridades do governo Dilma como as lideranças do empresariado e dos sindicatos. Falta conhecer melhor o balanção de ganhos e perdas e se o FAT aguenta o tranco das novas despesas.

Mas o entusiasmo com a nova engenharia salva-vidas, se é que ela será tudo o que projeta, não pode ofuscar a percepção de que o naufrágio está em curso e não vem sendo evitado.

Neste ano, o crescimento econômico será negativo em 1,5%, a indústria amargará uma retração de quase 5,0% e a inflação fechará o ano acima dos 9,0%. Essas projeções não são produto dos chutadores da hora. São da Pesquisa Focus, operada pelo Banco Central, com o objetivo de acompanhar as expectativas dos formadores de preços.

A elas poderá ser acrescentado o desempenho também decepcionante das exportações de manufaturados, que, no primeiro semestre, apontaram queda de 8,0% em relação às registradas em igual período de 2014, que também foi um ano ruim.

Mesmo que o ajuste do ministro Joaquim Levy seja bem sucedido, o avanço do PIB continuará miserável em 2016. Ou seja, a perspectiva do mercado de trabalho não é das mais alvissareiras. E razões para isso há às pencas. Os governos do PT deram prioridade à construção de shopping centers e não à instalação de novas fábricas, como apontou a revista The Economist, e isso significa que o consumo tende a continuar maior do que a oferta. O investimento em infraestrutura continua emperrado, as reformas que poderiam mudar a qualidade do jogo não saem das gavetas e, mais que tudo, o governo Dilma virou volume morto, como reconheceu o ex-presidente Lula. Não está sendo capaz de garantir que conseguirá sobreviver.

Enfim, os náufragos atuais e potenciais estão se debatendo por aí. Consola pouco essa medida provisória que se dedica a melhorar os métodos de salvamento, mas deixa o navio afundar. (Veja, ainda, o Confira.)

CONFIRA

A quem beneficiará?

Boa pergunta consiste em saber até que ponto esse Programa de Proteção ao Emprego será um arranjo para beneficiar apenas a indústria de veículos ou se estenderá para as demais atividades produtivas.

Altas e baixas

O comércio, que é o maior empregador do País e enfrenta fases de alta (Natal, Dia das Mães, Dia da Criança) e baixa temporada, também poderá operar no novo esquema?

E a agricultura?

A agricultura, que vive de fases de plantio, de colheita e de entressafras; e a construção civil, que contrata enquanto tiver obra e dispensa quando acontece o contrário, também poderão contar com recursos do FAT para pagar uma parcela do salário do trabalhador? E como a microempresa poderá usar esse novo mecanismo?

Por que a pressa?

Enfim, há o que regulamentar e essa regulamentação deve demorar. Se é isso, por que a pressa de uma medida provisória?