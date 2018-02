Samek duvida que blecaute afete intenção de investir

Segundo Samek, o Brasil tem um sistema elétrico seguro e muito bem orientado. "O Brasil está preparado para esse crescimento de 5%, 6% ou 7% de seu Produto Interno Bruto (PIB)", afirmou. "(O sistema elétrico) não vai ser fator limitante do nosso crescimento." Para ele, a ampliação de geração de energia elétrica que o País tem feito garante cada vez mais segurança, pois reduz a importância relativa que Itaipu tem hoje no abastecimento do País - em torno de 19%.

Ele referendou a nota emitida pelo Ministério das Minas e Energia, que atribui a um curto-circuito o blecaute. "Agora, ele é fruto de quê? Não ocorreu do acaso. Três questões fundamentais se somaram: intensa ventania, muita chuva e muita descarga elétrica", afirmou. Segundo Samek, esses três fatores atingiram um dos "lugares vulneráveis", que é onde as linhas se juntam. De acordo com o diretor brasileiro de Itaipu, a possibilidade de repetição desse processo é de três em mil, pois são mil quilômetros de linha e apenas três em que elas se unem.