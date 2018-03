Samsung Electro-Mechanics deixa Brasil A sul-coreana Samsung Electro-Mechanics anunciou que vai deixar as suas operações no Brasil. "Decidimos fechar os nossos escritórios na região porque ela responde por uma fração pequena do total faturado pela companhia", disse um porta-voz da fabricante de equipamentos elétricos. "Nossa intenção é transferir a produção para a Tailândia, onde os custos trabalhistas são menores". O faturamento proveniente da região responde por apenas 0,4% do total das vendas do grupo, ressaltou o porta-voz. Em comunicado, a Samsung Electro-Mechanics afirmou que as suas operações no Brasil empregam 240 funcionários. "No momento, é difícil dizer se esses profissionais serão transferidos para a Tailândia ou se todos serão demitidos", disse outro representante da empresa. Além de tubos para televisores, a Samsung Electro-Mechanics também fabrica capacitadores de cerâmica, equipamentos ópticos e placas de circuito impresso. No ano passado, a Samsung Electro-Mechanics registrou um faturamento de 209,4 bilhões de wons (US$ 168 milhões). Deste total, apenas US$ 9,7 milhões vieram de suas operações no Brasil, segundo a empresa. A intenção é interromper a produção no Brasil ainda este mês e vender os equipamentos e ativos da companhia local até o final do ano. Brasil A Samsung tem operações em todo o mundo. No Brasil, está presente desde 1986 por meio de um escritório de representação. Consolidou-se no País com uma fábrica na Zona Franca de Manaus (AM), em novembro de 1995. Hoje, atua localmente nos segmentos de celulares, monitores e, mais recentemente, Hard Disk Drive (HDD rígido). Possui três fábricas em Manaus (AM), sendo que uma delas foi inaugurada no ano passado.