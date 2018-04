Samsung lança celular ecológico

A Samsung apresentou ontem o Blue Earth, o primeiro celular de tela tátil que pode ser carregado a partir da energia solar. Durante o lançamento, a empresa reforçou seu compromisso com a proteção ambiental mediante o desenho de produtos ecológicos e um programa de atividades para seus clientes. O telefone possui um painel solar embutido na parte de trás que fornece a energia. O aparelho é feito com plástico reciclado e não possui substâncias poluentes, como berílio e ftalato. O celular vem com uma interface voltada à conservação ambiental que inclui um programa para calcular a redução das emissões de CO2.