Sandra e Sueli tinham reserva, mas quase dormiram na rua Sandra Fiori e Sueli di Mauro, diretoras de uma feira infantil do grupo Alcântara Machado, foram para Nova York, em outubro, a trabalho. Elas contrataram traslado e hospedagem pela operadora de turismo Stella Barros, mas quase dormiram na rua. "Depois de esperar por mais de uma hora na fila do check-in do hotel, fomos informadas de que a reserva havia sido suspensa e de que não existia vaga." Com muita negociação e só depois de mostrar o cartão de crédito internacional, Sandra e Sueli conseguiram um lugar. "Era um quarto imundo, sem ventilação." Além disso, foi preciso pagar US$ 4 para cada mala deixada no porta-volumes do hotel, enquanto o quarto não era liberado. No dia seguinte, elas telefonaram cerca de seis vezes para a Stella Barros. "Ninguém deu retorno, não solucionaram o problema e, pior, gastamos US$ 500 em telefonemas." Por causa da confusão, Sandra e Sueli perderam o segundo dia do evento em Nova York. "Era o dia em que o cônsul brasileiro nos visitaria na feira." Segundo Sandra, foi preciso sair às ruas arrastando as malas, para procurar outro local de hospedagem. De volta ao Brasil, elas registraram boletim de ocorrência por estelionato e o advogado delas está movendo uma ação criminal. "Vamos pedir indenização, pois houve muito descaso e desrespeito." De acordo com Sandra, a única proposta da operadora foi a de devolver os valores pagos, sem indenizar prejuízos. Em nota ao Estado, a Stella Barros afirma lamentar o ocorrido e diz que, tão logo foi comunicada, tentou solucionar o problema. "Após muitas ligações, não foi possível o contato com a senhora Sandra, pois ela já havia deixado o hotel, ainda em Nova York." A operadora reitera a proposta de devolver a importância já paga, de R$ 989,30, mais dois cheques pré-datados ainda não depositados.