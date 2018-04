Sanear economia dos EUA levará muito tempo, diz Paulson O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, disse na segunda-feira que houve sólidos progressos na estabilização do sistema financeiro do país, mas levará um tempo considerável para tornar a economia saudável. "Em termos de onde nós precisamos estar, no primeiro caso nós estávamos lidando com eventos sistêmicos... Nós temos muito trabalho para fazer até restaurar o sistema financeiro, e eu acho que restaurar o sistema financeiro será um grande avanço na direção de ajudar a economia a se recuperar", disse Paulson em uma conferência organizada pelo Wall Street Journal. Na mesma conferência, o ex-secretário Lawrence Summers disse sentir que a economia precisará de um estímulo "rápido, substancial e sustentado" durante anos para se recuperar plenamente. (Reportagem de Glenn Somerville e David Lawder)