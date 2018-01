Sanepar procura água e encontra petróleo no Paraná A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) confirmou que encontrou, em março, petróleo durante perfurações que fazia no norte do Paraná em busca de água. Segundo a porta-voz da companhia, Ivanilde Muxfeldt Klais, o petróleo apareceu a 300 metros de profundidade, em um poço perto da cidade de Joaquim Távora. "Quando iniciamos os testes definitivos no poço em março, de repente apareceu petróleo", disse Klais, acrescentando que ainda não se sabe o tamanho da jazida. O Instituto de Análises da Universidade Federal do Paraná executou testes iniciais e afirmou que o petróleo é pesado. Uma amostra também foi enviada à Agência Nacional do Petróleo (ANP), que deve fazer outras análises. Uma equipe da Sanepar e da Universidade vão iniciar hoje os estudos no local, que está dentro da bacia do Paraná. A região parece ter condições geológicas favoráveis à ocorrência de petróleo, segundo a empresa. A Petrobras atualmente produz pouco mais de 6 mil barris por dia (b/d) de petróleo no Estado, sendo que metade deste total vem do solo. O volume é apenas uma pequena fração dos 1,524 milhões de b/d que a Petrobras produz nos campos brasileiros, a maioria em alto mar. A produção de petróleo de outras companhias é pequena. O Royal Dutch/Shell Group produz cerca de 55 mil b/d dia de petróleo e a Marítima Petróleo e Engenharia produz 900 b/d do produto.