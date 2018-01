Santa Catarina não pagará dívida com a União

FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para convencer os 11 ministros que o mandado de segurança é a via adequada para questionar a dívida pública com a União. O Estado é pioneiro na tese de que a Selic capitalizada é inconstitucional. Na prática, a antiga dívida de Santa Catarina com o Governo Federal, calculada em torno de R$ 9 bilhões, é paga em parcelas mensais milionárias e, em vez de diminuir, aumenta, pois são cobrados juros sobre juros.

O governador Raimundo Colombo (PSD-SC) pela primeira vez enfrenta o Governo Federal, embora creia que não haverá atrito mais severo na parceria política com a presidente Dilma Rousseff. “Não acredito em retaliação, acho temos uma boa relação. Porém, o alongamento da dívida prejudica a sociedade, desequilibra as contas e diminui nossa capacidade de investimento”, disse o governador.

Entretanto, se a tese catarinense obtiver êxito a União poderá perder R$ 300 bilhões, caso os outros estados sigam o mesmo exemplo.

Enquanto o STF julga o mérito da ação, o Estado depositará as parcelas mensais, de R$ 89 milhões, em uma conta própria aberta no Banco do Brasil.

A decisão de depositar em conta administrativa e não pagar as parcelas se deve a três fatos. O Estado recorreu à Secretaria do Tesouro Nacional solicitando informações sobre o recálculo e não obteve resposta. Houve divergência entre os cálculos na aplicação das taxas da Selic e a parcela cobrada este mês veio sem o desconto reconhecido pela própria União.

“Se o Estado pagar o que está sendo cobrado estará dando R$13 milhões a mais do que a própria União está disposta a descontar, mesmo com uso do critério de juros sobre juros”, disse o Procurador Geral do Estado, João dos Passos.

Segundo o secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni, o Governo Federal poderá cobrar de maneira compulsória. Basta bloquear a conta e pegar o valor da parcela. “Corremos esse risco, mas nosso interesse é forçar uma manifestação do STF e um diálogo com a presidente”, disse.

Rousseff convocou Colombo para uma reunião na sexta-feira, 4, em Brasília. Nesta tarde, o governador reúne todos os deputados catarinenses na Casa da Agronômica, em Florianópolis, para explicar sua decisão.