Santa Fé lança novo fundo de investimento A Santa Fé Portfólios lançou na quinta-feira um fundo de investimento, o SF Pegasus, que vai atuar em diversos mercados: à vista, de futuros e de opções. O diferencial é que a estratégia da carteira estará baseada em análise de ciclos econômicos e financeiros do País e projeções de movimentação do mercado. O fundo poderá operar com derivativos (veja mais informações no link abaixo), apostando até três vezes o valor de seu patrimônio líquido, desde que seja em diferentes mercados. No caso de futuros de mercadorias (commodities agrícolas, por exemplo), as operações estão limitadas a 1/3 do patrimônio líquido. Além disso, o produto poderá ter até 49% de seus recursos alocados em bolsa, até 100% em títulos públicos e até 50% em títulos privados. O SF Pegasus é destinado a investidores que buscam ganhos diferenciados e, para isso, estão dispostos a correr mais riscos. É indicado como aplicação de longo prazo, já que pode apresentar oscilações significativas no valor da cota no curto prazo. O produto está sujeito aos riscos dos mercados acionário e de derivativos e aos riscos de crédito dos títulos privados. A aplicação mínima é de R$ 1 mil, taxa de administração de 3% e de performance de 20% sobre o que exceder o Certificado de Depósito Interbancário (CDI).