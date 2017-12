Santader recomenda compra de Mercantil PN O Santander Investment reiterou a compra das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) do Banco Mercantil de São Paulo (Finasa), com preço-alvo de US$ 72,89 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. No relatório divulgado ontem, os analistas Pedro Guimarães e Fábio Monteiro destacaram a grande expectativa de o Mercantil de São Paulo ser adquirido por um banco norte-americano. Eles acreditam que o comprador deverá fechar o capital do banco, oferecendo um bom prêmio aos acionistas minoritários. Os analistas afirmaram que o banco possui uma boa presença em São Paulo, sendo uma opção atrativa para aquisição tanto por parte de uma banco nacional como estrangeiro. Eles esperam que a aquisição ocorra até o final deste ano. Os analistas lembraram ainda que o banco apresenta problemas como alto grau de alavancagem e poucos clientes de varejo. A sua área principal de atuação - o mercado corporativo - vem sofrendo forte competição, especialmente neste momento de crescimento econômico, concluíram.