Santander: ações do Banespa para empregados O Santander anunciou que quer financiar a compra de ações do Banespa pelos empregados, cujo prazo é 1º de dezembro. O objetivo é reduzir o valor de compra do banco e facilitar o fechamento de capital. Isso porque, de acordo com as regras da venda do Banespa, o Santander terá de comprar as ações rejeitadas pelos funcionários pelo preço do leilão de venda, onde o ágio bateu 281%. Caso isso ocorra, de acordo com dados da associação de funcionários, o Santander terá de desembolsar mais R$ 760 milhões pela compra. De acordo com a proposta, o Santander está disposto a financiar a compra de ações e antecipar R$ 2.408,80 aos funcionários. Esse valor é a diferença entre o preço de venda das ações ofertadas aos empregados e a cotação que o Santander terá de pagar ao recomprá-las daqui a seis meses. Esses valores são válidos para os empregados que comprarem o volume máximo de ações que está sendo oferecido. Segundo o presidente da Associação dos Funcionários do Banespa (Afubesp), Eduardo Rondino, está sendo negociado com o Santander um aumento do valor financiado. "O Santander terá de gastar cerca de R$ 21 mil para cada empregado que não se interesse pela compra das ações e está financiando apenas R$ 5 mil", reclama. "Mesmo que financie R$ 10 mil, ainda estará economizando uma fortuna", completa. Os funcionários terão que revender as ações O financiamento do Santander só será concedido caso o funcionário comprometa-se a revender as ações no dia 25 de junho do ano que vem. Nesta data, o "banespiano" terá direito à correção do valor de recompra das ações pelo IGP-DI no período entre 22 de dezembro deste ano e 25 de junho de 2001. Caso não queira participar da operação, há apenas duas opções: quitar a compra à vista ou fazer o financiamento que possa ser obtido pela Afubesp. Nesses dois últimos casos, terá direito a continuar com as ações do banco. De acordo com o edital de venda do Banespa, os empregados poderão adquirir de um até dez lotes de ações na quantidade - indivisível - de 3.348 ações ordinárias (ON, com direito a voto) do banco. Dados do Banespa indicam que a instituição possui 37.271 empregados e aposentados com direito a participar da operação. Estão sendo oferecidas 1.248.000 ações ordinárias do banco (veja mais informações nos links abaixo). A perspectiva de analistas é que o Santander promova o fechamento de capital do Banespa - pagando um prêmio para isso -, já que o banco espanhol tem capital fechado no Brasil. Quando promoveu a compra do Noroeste, o Santander também resolveu fechar capital e teve até problemas com acionistas minoritários.