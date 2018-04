Santander adquire controle de outro banco chileno O Banco Central chileno decidiu vender 35,50% das ações do Banco Santiago, um dos maiores do país, ao grupo espanhol Santander Central Hispano (SCH) por um montante aproximado de US$ 682 milhões. Com a operação, o SCH passará a deter 78,95% do Banco Santiago, a segunda instituição do sistema financeiro chileno. O banco espanhol já controlava 43,45% daquele banco. O BC chileno, por sua vez, detinha essa participação a título de uma dívida do banco com a autoridade monetária. Embora um acordo entre os bancos estimasse o vencimento da dívida apenas no dia 15 de maio deste ano, o BC optou por antecipar uma oferta pública no mercado local e internacional por meio de um leilão público. No entanto, a demanda local e estrangeira esteve aquém das expectativas do BC, que optou por vender o Santiago ao Santander. O grupo espanhol controlará, agora, dois dos quatro maiores bancos chilenos, o Santiago e o Santander-Chile, que, em conjunto, vão operar cerca de 26% das colocações financeiras do país.