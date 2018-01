Santander anuncia lucro líquido de US$ 2,44 bi em 2002 O Santander Central Hispano SA (SCH), maior banco da Espanha, anunciou uma queda de 9,6% em seu lucro líquido para 2,25 bilhões de euros (US$ 2,44 bilhões) em 2002, em relação aos 2,49 bilhões de euros em 2001. Excluindo a Argentina, o Santander disse que o lucro líquido caiu 7,6%. O lucro operacional caiu para 5,57 bilhões de euros (US$ 6,05 bilhões) em 2002, ante 5,94 bilhões de euros no ano anterior. O resultado, que veio em linha com a previsão do banco de um declínio de 10%, reflete principalmente a deterioração do cenário operacional na América Latina em 2002. Os analistas apontavam um recuo de 11% no lucro líquido em 2002 para 2,22 bilhões de euros (US$ 2,41 bilhões). O lucro líquido geral proveniente da América Latina registrou queda de 8,2% para 1,38 bilhão de euros (US$ 1,50 bilhão). O SCH apontou um crescimento de 6,1% dos depósitos na Espanha e disse que isso ajudou a melhorar sua participação no mercado espanhol de depósitos em 0,5 pontos porcentuais.