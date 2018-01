Santander apura crescimento de 16% na carteira de crédito O Santander Banespa encerrou setembro com uma carteira de crédito de varejo de R$ 8 bilhões. Segundo o presidente da instituição, Gabriel Jaramillo, esse montante representa um crescimento de 16% em relação a dezembro de 2002. Do total de R$ 8 bilhões, cerca de R$ 1,5 bilhão refere-se a crédito pessoal. O executivo disse que a expectativa para o avanço da carteira é positiva. "O crescimento estará atrelado à expansão da economia, que deverá ser de 2,5% a 3% em 2004." Jaramillo afirmou que o Santander Banespa pretende aumentar a carteira de crédito em várias frentes. Além dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, os programas Exportar e Microcrédito estão recebendo atenção. O Exportar financia vendas de empresas ao exterior e tem unidades em Ribeirão Preto (SP), São Paulo e Rio Grande do Sul. Na linha do Microcrédito, o banco já está operando dentro dos moldes definidos pelo governo, ou seja, com taxa de 2% ao mês. O presidente do Santander Banespa afirmou ainda que a instituição tem grande interesse no segmento de financeiras. "Já estamos atuando no financiamento de automóveis. É um nicho definitivo, importantíssimo." Ele não quis comentar, entretanto, eventual interesse na aquisição de empresas do segmento. Negociação com mais de 40 empresas O Santander Banespa está em processo de finalização de acordo com mais 40 empresas para a concessão de crédito com o desconto em folha de pagamento. O banco opera com essa linha desde 18 de setembro, um dia após a assinatura da medida provisória que regulamenta esse empréstimo. Segundo Pedro Coutinho, vice-presidente executivo da instituição, o banco já emprestou cerca de R$ 2,6 milhões a funcionários de empresas parceiras por meio dessa linha. Foram mil contratos, com prazo médio de 25 meses e taxa média de 2,5% ao mês.