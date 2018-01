Santander: associação questiona recompra Questionar a oferta de recompra das ações do Banespa pelo Santander diretamente na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi a saída da Associação Nacional dos Acionistas Minoritários do Banespa (Anamb) para tentar adiar o processo, até que seja possível saber o real valor econômico do banco. Para o presidente da Anamb, Reinaldo Denis, que protocolou um pedido de suspensão temporária da operação de compra das ações, a diferença de valores precificados em relação ao valor patrimonial do Banespa é tão significativa, que fica difícil avaliar se a proposta de recompra será boa ou não para os minoritários. O valor mínimo das ações definido pelo Banco Central no leilão de privatização da instituição por lote de mil ações foi de R$ 164,71. O novo controlador pagou R$ 627,67 e o valor oferecido aos minoritários é R$ 95. "Outra discrepância está no valor patrimonial do banco, que era de R$ 128,10 e caiu mais de 50% após a realização de um ajuste", argumenta Denis. Proposta não agrada minoritários Recentemente, o presidente da Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais (Animec), Waldir Corrêa, reconheceu que a proposta do Santander não agradava a todos os minoritários. Segundo Corrêa, existem duas correntes na associação. Uma que acredita que o valor do banco é superior ao da proposta, de quase R$ 200. "A outra corrente recomenda a aceitação da proposta, e é a vencedora dentro da Animec", explica. Enquanto a dúvida permanece, porém, a recomendação de Denis é aguardar um pouco. "Vale lembrar que o acionista pode vender seus papéis até seis meses findo o ano de exercício da oferta", diz ele. Já os especialistas continuam sustentando suas indicações de venda para os papéis do Banespa.