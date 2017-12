Santander aumenta capital em fundo de pensão argentino O banco espanhol Santander Central Hispano elevou de 39,2% para 59,2% a sua participação na seguradora e fundo de pensão argentina Origenes. Num comunicado dirigido às autoridades regulatórias da bolsa de valores de Madri, o Santander confirmou uma reportagem publicada hoje pelo jornal La Gaceta de Los Negocios que diz que o banco espanhol já tinha acertado no ano passado a compra da participação que o Bank of Boston tinha no grupo argentino por cerca de US$ 150 milhões.