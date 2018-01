Santander Banespa anuncia corte nas taxas de juros O Santander Banespa acaba de anunciar novo corte nas taxas de juros, seguindo a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a Selic, a taxa básica de juros da economia. As novas taxas do Santander Banespa começam a vigorar no dia 1º de setembro. Segundo comunicado do banco, a taxa mensal máxima do cheque especial cai de 9,35% para 8,70%, representando redução de 20,18% ao ano. Já no Crédito Pessoal a taxa mensal máxima passa de 6,34% para 6,10%. O Santander Banespa opera com taxas diferenciadas, dependendo do relacionamento do cliente. A queda dos juros foi repassada ainda para as taxas dos cartões de crédito. No caso do Cartão Santander Varig Smiles, a taxa máxima mensal foi reduzida de 11,5% para 8,95%. Todas as principais linhas de financiamento e empréstimos para pessoas jurídicas também foram reduzidas. "Fomos além do corte de 4,5 pontos porcentuais realizado pelo governo neste ano até o momento, pois acreditamos em uma queda contínua nas taxas de juros para os próximos meses", diz o vice-presidente executivo de Produtos, José Paiva Ferreira.