Santander Banespa e CGT assinam acordo para empréstimo O Santander Banespa e a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) assinaram hoje acordo para concessão de crédito com desconto em folha de pagamento aos trabalhadores da base da entidade sindical. Pelo contrato, a central sindical vai atuar como facilitadora e negociadora nos acordos entre as empresas, a instituição financeira e os cerca de 6,3 milhões de trabalhadores que representa. A instituição financeira também assinou acordo semelhante com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força Sindical. O banco está disponibilizando R$ 10 bilhões para essa linha de crédito. As taxas de juros variam entre 1,75% a 3,30% ao mês e os prazos de pagamento ficam entre 6 e 48 meses. Segundo o vice-presidente-executivo de Marketing, Produtos e Operações do Santader Banespa, José Paiva Ferreira, a instituição financeira já concedeu cerca de mil empréstimos com desconto em folha de pagamento para funcionários de empresas privadas. O contrato firmado com o Santander Banespa é o primeiro do tipo assinado pela CGT. Mas o presidente da entidade sindical, Antônio Carlos dos Reis, o Salim, disse que a central está em negociação com outros bancos. O sindicalista afirmou também que a CGT receberá bônus de 0,5% sobre cada operação realizada no do acordo com o Santander.