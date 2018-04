Santander Banespa instala correspondentes bancários em ônibus O Santander Banespa lançou um modelo inédito de correspondente bancário. O banco fez parcerias com empresas de ônibus de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para instalar correspondentes no transporte urbano. Em 2007, o sistema deverá ser estendido a outras cidades do País. O superintendente de Correspondentes Bancários do Santander Banespa, Luís Ricardo Torniero, disse que os moradores de Prudente poderão pagar contas de água, luz, telefone e boletos, além de recarregar o celular dentro do ônibus. Os serviços serão intermediados pelo próprio cobrador. Na catraca do ônibus, haverá um leitor de código de barras, assim como um cofre. O cobrador passará a conta ou o boleto no leitor, que também identificará o troco a ser dado ao cliente. O dinheiro recebido será, então, colocado no cofre. O pagamento só poderá ser feito em dinheiro, e as contas devem ter valor máximo de R$ 200,00. Segundo o executivo, 22 ônibus do município já funcionam como correspondentes. O banco instalará o serviço, chamado PagPerto, na frota total de 110 ônibus da cidade. "Até o final deste ano, ficaremos restritos a Presidente Prudente. No primeiro semestre de 2007, queremos alcançar mais seis municípios", disse. De acordo com Torniero, a idéia surgiu após contato do banco com uma empresa local, a Innovare, que tem um sistema de rastreamento de ônibus e fez uma pesquisa com a população de Prudente. O estudo mostrou que, dos quase 50 mil usuários do transporte coletivo da cidade, 66% desejavam pagar contas e 52% recarregar o celular no ônibus. O passageiro fica de 20 a 40 minutos por dia dentro do ônibus, tempo ocioso que poderá utilizar para pagar as contas. "A expectativa é realizar 100 mil transações por mês entre pagamentos e recargas", afirmou. Depois de Presidente Prudente, o Santander Banespa implantará o serviço em outros municípios de médio porte. Em uma terceira etapa, poderá alcançar as capitais. Esse sistema do correspondente é independente do de arrecadação de passagens. Assim, enquanto uma pessoa utiliza o PagPerto, a outra pode passar pela catraca. Os ônibus estão sendo equipados com um sistema de segurança especial, com câmera e cofre, cuja abertura é comandada remotamente, sem a participação do cobrador. O dinheiro das passagens e dos documentos pagos no PagPerto serão recolhidos por uma empresa de especializada no transporte de valores. "Queremos garantir a segurança do cobrador e dos passageiros", disse. No projeto piloto, o risco de assaltos está sendo assumido pelo Santander Banespa. Para a instalação do novo modelo, o banco pediu autorização para a prefeitura e negociou com as empresas de ônibus. Essas empresas receberão uma remuneração pela atuação como correspondente bancário. "Também conversamos com o sindicato dos cobradores, que apoiou a iniciativa por entender que é uma forma de garantir os empregos", disse. Muitos cobradores têm sido substituídos por catracas eletrônicas nos centros urbanos. O superintendente do Santander Banespa afirmou que os correspondentes bancários também poderão ser usados, no futuro, para a venda de produtos da instituição financeira, como capitalização, microcrédito e conta corrente. "Consideramos um mercado bastante promissor porque os usuários de transporte urbano têm pouco acesso a banco." O Santander Banespa tem hoje uma rede de correspondentes bancários de cerca de 1.000 pontos espalhados pelo País, dos quais 85% estão no interior de São Paulo. São estabelecimentos comerciais geralmente de pequeno e médio porte. A expectativa é que sejam 1.200 até o final do ano. O Santander Banespa é o quarto maior banco privado do País em ativos.