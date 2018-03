Santander Banespa lança rede de correspondentes bancários O Santander Banespa lançou hoje a rede PagPerto, de correspondentes bancários. Balcões de lojas, farmácias, supermercados e estabelecimentos de pequeno e médio porte integrados à rede poderão receber pagamentos de boletos não vencidos e contas de luz, água, telefone e gás. "Em breve, será possível fazer o pagamento de tributos, boletos vencidos e realizar a recarrega de celulares pré-pagos", afirmou o superintendente-adjunto de Correspondentes Bancários do Santander Banespa, Luís Ricardo Torniero. Os pontos da rede PagPerto são voltados para a população que tem pouco ou nenhum tipo de relacionamento com instituições financeiras. Eles foram criados para atender as necessidades específicas de cada localidade. Os funcionários dos estabelecimentos conveniados serão treinados por uma equipe criada pelo banco para operarem os PagPerto, para garantir o bom atendimento ao público. Até o final do ano serão mais de 1.500 pontos espalhados pelas regiões Sul e Sudeste, o equivalente a 75% do número total de pontos-de-venda do Santander Banespa no Brasil.