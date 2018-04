Santander Banespa leiloa 105 imóveis de seis Estados O Santander Banespa vai leiloar no próximo sábado, dia 28, 105 imóveis de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O leilão será no Shopping Eldorado, a partir das 10h. Este é o terceiro leilão de imóveis realizado este ano pelo banco, que desde 2001, já realizou 17 outros, oferecendo, na média, cerca de 120 imóveis em cada. Em 2005, foram 333 imóveis, entre terrenos, galpões, apartamentos, casas, prédios e conjuntos comerciais em todo o País. O valor total das negociações foi de cerca de R$ 18 milhões. Os imóveis comprados à vista terão desconto de 10% sobre o valor de arrematação, em que incorrerá a comissão de 5% do leiloeiro, paga pelo comprador. Os imóveis de até R$ 4 mil devem ser pagos à vista, no ato da arrematação. Para as unidades de R$ 4 mil a R$ 10 mil, o investidor deverá pagar um sinal de, no mínimo, 30% do lance total e o restante do saldo pode ser pago em até 11 parcelas, sem acréscimo. Acima de R$ 10 mil, e optando-se pelo parcelamento em mais de 11 vezes, incidirão juros de 1% ao mês, calculados pela tabela Price, e atualização monetária pelo IGP-M (FGV), na menor periodicidade permitida por lei (anual). Detalhes dos imóveis, como localização e preço mínimo, assim como a íntegra do edital trazendo todas as condições de venda estão nos sites do Santander Banespa e do Leiloeiro Oficial Sodré Santoro.