Santander Brasil avalia fazer oferta pública de ações

O banco informou que "ainda não houve qualquer decisão quanto à realização da operação que dependerá, dentre outros fatores, das condições de mercado existentes na ocasião", diz trecho do comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O mercado brasileiro de oferta de ações voltou a se aquecer no segundo trimestre, após ficar praticamente inoperante com o agravamento da crise internacional de crédito a partir de meados de setembro passado.

Segundo o IFR, cerca de 20 empresas brasileiras estão preparando ofertas de ações primárias, secundárias estimadas em mais de 10 bilhões de reais.

Até agora em 2009, segundo a CVM, as ofertas primárias de ações no Brasil movimentaram 1,6 bilhão de reais, enquanto as secundárias levantaram 12,1 bilhões de reais.

Em junho, o Santander anunciou que espera completar a integração das agências do Banco Real até a metade de 2010. O banco espanhol comprou o brasileiro do ABN Amro em 2007, expandindo sua presença no país. Com a aquisição do Real, o Santander espera ter economias de custos de 2,7 bilhões de reais até 2011.