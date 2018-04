Santander Brasil faz pedido de oferta pública de units à CVM

A unidade do banco espanhol Santander no Brasil encaminhou nesta sexta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de oferta pública primária de units, representativas de ações ordinárias e preferenciais, com esforços de colocação no exterior.

De acordo com o Santander Brasil, a oferta se dará sob regulamento do nível 2 de governança da BMF&Bovespa, o que exige que a instituição assuma o compromisso de atingir percentual mínimo de ações em circulação no mercado de 25 por cento.

O banco só vai se decidir pelo volume da oferta "após análise das condições de mercado existentes no momento do lançamento".

"Estudos preliminares indicam que a oferta poderá ser da ordem de 15 por cento do capital social. Nesse caso, o free float de 25 por cento terá de ser atingido durante um período de enquadramento a ser negociado com a BM&FBovespa", disse o banco. (Por Alberto Alerigi Jr)