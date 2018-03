Santander capta R$ 14,1 bilhões em primeira venda de ações

A primeira operação de venda de ações do Santander Brasil movimentou R$ 14,1 bilhões, com um total de 600 milhões de units, de acordo com informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço por unit na oferta pública primária do banco foi definido em R$ 23,50, no centro da faixa de estimativas de R$ 22 a R$ 25 por papel. Confirmando as expectativas do mercado, trata-se da maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da história da Bovespa.

A maior operação de estreia no mercado acionário brasileiro até então tinha sido a da VisaNet, de R$ 8,4 bilhões, no final de junho. O banco espanhol Santander anunciou em meados de setembro os detalhes da planejada oferta de ações de sua unidade brasileira.

O lote inicial da oferta envolve 525 milhões de units, cada uma representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. A operação contemplava também a possibilidade de um lote suplementar de até 75 milhões de units e outro adicional de 25 milhões de units, em caso de excesso de demanda.

Os papéis do Santander Brasil começarão a ser negociados em São Paulo e Nova York nesta quarta-feira, dia 7. Segundo a BM&FBovespa, às 10h30 ocorrerá o leilão de abertura de negociação da units, que serão negociadas sob o código SANB11.

A coordenação da operação é feita pela própria unidade brasileira do Santander, com apoio de Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual. A primeira grande aposta do Santander no mercado brasileiro aconteceu com a compra do banco paulista Banespa, quando de sua privatização no final de 2000.

Em 2007, o banco adquiriu o ABN Amro Real, ampliando sua posição no país. Nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina.