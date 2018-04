Santander conclui aumento de capital O Banco Santander, que no Brasil controla o grupo Santander Real, anunciou ontem a conclusão de um programa de ampliação de capital no valor total de 7,195 bilhões. O período de subscrição foi de 13 a 27 de novembro. Segundo comunicado da instituição, a oferta foi integralmente subscrita. "O Santander se antecipou, mais uma vez, reforçando seu core capital até 7%, que tem especial importância na atual situação econômica", observou o presidente mundial do banco, Emílio Botín. "Essa operação demonstra a confiança e a fortaleza que dispõem a economia e o sistema financeiro espanhol."