Santander confirma compra de banco britânico Abbey A negociação com ações do Banco Santander Central Hispano está suspensa nessa manhã, na Bolsa de Madri. O Santander informou, esta manhã, que fechou um acordo para comprar o banco britânico Abbey National por US$ 15,6 bilhões. Em Londres, os papéis do Abbey National apresentavam uma queda de 5,7%, devolvendo parte da valorização de 18% registrada na sexta-feira, quando os dois bancos confirmaram a negociação. Desempenho da instituição O Banco Santander Central Hispano surpreendeu os analistas, ao anunciar um crescimento de 48% em seu lucro líquido no primeiro semestre, alavancado pelas operações robustas na Europa e por um ganho extraordinário mais elevado do que o inicialmente previsto. O maior banco espanhol auferiu lucro de 1,91 bilhão de euros (US$ 2,32 bilhões, considerando uma cotação de US$ 1,2165 por euro), de 1,29 bilhão de euros no mesmo período do ano passado. A estimativa média de analistas consultados pela Dow Jones Newswires era que o banco fechasse o período com lucro de 1,48 bilhão de euros. O resultado foi influenciado por taxas cambiais adversas na América Latina e pela queda das taxas de juros. Impulsionado pelo crescimento do faturamento e por custos estáveis, o lucro líquido da divisão do Santander na Europa, que responde por 53% de seu resultado, cresceu 22% no ano, atingindo 1,06 bilhão de euros. O crescimento do lucro também foi sustentado por uma ganho extraordinário de 359 milhões de euros, resultante dos 241 milhões de euros obtidos com a venda de sua participação de 0,46% na Vodafone Group e de mais 118 milhões de euros levantados com a venda de sua fatia de 4% no Shinsei Bank. As informações são da Dow Jones.