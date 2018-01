Santander confirma negociação com banco britânico O agente regulador do mercado acionário espanhol suspendeu as negociações com as ações do banco Santander Central Hispano SA, depois das notícias de que a instituição financeira está em negociações com o banco britânico Abbey National PLC. O Wall Street Journal informou hoje que o banco espanhol sondou o Abbey para uma possível aquisição. As duas instituições confirmaram a notícia, mas disseram que essa aproximação pode levar ou não a uma oferta de aquisição. Segundo o jornal, é a segunda vez este ano que o Santander procura o Abbey. Na Bolsa de Londres, as ações do banco britânico Abbey disparavam hoje 15%. O Abbey é considerado o banco mais interessante para instituições que pretendam ampliar a exposição no setor de hipotecas imobiliárias. Além do Santander, o Citigroup, Lloyds TSB e o RBOS foram citados como possíveis interessados no Abbey. As informações são da Dow Jones.