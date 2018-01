Santander de Portugal volta a aceitar transações ligadas à bitcoin

LONDRES - Depois de a imprensa portuguesa noticiar em peso no início desta semana, com base em relatos de correntistas, que o Banco Santander em Portugal (Santander Totta) decidiu suspender transferências em euros para suas contas bancárias com origem em negócios relacionados com bitcoins e demais criptomoedas, a instituição voltará a permitir transferências.

A informação foi publicada há pouco no site financeiro do lusitano Diário de Notícias, Dinheiro Vivo.

Pelas declarações dos clientes dos bancos retratadas pelos veículos de comunicação português, o impedimento estava em vigor desde o fim do ano passado, o que gerou uma onda de críticas e até iniciativas de troca de bancos.

O Dinheiro Vivo acrescentou que alguns correntistas procuraram a Associação para a Defesa do Consumidor (Deco, o equivalente ao Procon brasileiro) e o Banco de Portugal (o banco central lusitano) para registrarem suas reclamações.

A Deco avaliou que o bloqueio não tem base legal e o Banco de Portugal não se manifestou sobre o assunto.

Investidores confirmaram ao site informações sobre o desbloqueio das transferências para entidades do setor, como a Coinbase, para, no máximo, na semana que vem.

Nesta quarta-feira, o Santander Totta negou "quaisquer medidas contrárias às criptomoedas ou a quem com elas opera". Por meio de nota, a instituição reforçou que não poderia comentar sobre a atividade de seus clientes e reafirmou que acompanha todas as operações dentro do seu âmbito, conforme as exigências regulatórias.

Um grupo de investidores chegou a divulgar uma petição em defesa das criptomoedas, salientando que a instituição espanhola apoia a ripple, que é considerada a "moeda virtual dos bancos".

Assim como ocorreu em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (equivalente à CVM brasileira, que foi até mais dura sobre esse tema) fizeram alertas sobre os riscos desse tipo de investimento.