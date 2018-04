Santander declara confiança no Brasil O presidente do Santander Central Hispano, Emilio Botín, em visita ao Brasil, distribuiu nota à imprensa em que declara "confiança" no País. Sobre o encontro com o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse que "valorizou positivamente a ajuda do Fundo Monetário Internacional e outros organismos internacionais", mostrando-se "otimista sobre o futuro da economia brasileira". "O Grupo Santander tem confiança no Brasil. Este é um grande país e continuará sendo. Confiamos no Brasil. O histórico programa de ajuda anunciado pelo FMI de 30 bilhões de dólares é uma mostra do apoio da comunidade financeira ao País", afirmou Botín. O primeiro executivo do Santander enfatizou a estabilidade institucional do País e concordou com o parecer do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre as acertadas políticas econômicas adotadas nos últimos anos pelo governo brasileiro. "Independentemente do processo eleitoral, nosso compromisso com o Brasil é firme e definitivo", diz Botín. O presidente do Santander Central Hispano também destacou a solidez e o dinamismo do sistema bancário brasileiro, que sempre demonstrou ?um grande vigor e capacidade de reação diante dos períodos econômicos negativos?. Em sua opinião, trata-se de um sistema avançado, com instituições solventes e bem capitalizadas. "Nossa presença no Brasil está baseada em duas grandes franquias comerciais: Banespa e Banco Santander. Nossa ampla base de clientes, cinco milhões, e nossa ampla rede de distribuição, 2.000 pontos-de-venda, são a melhor garantia do desenvolvimento futuro do banco comercial no Brasil", diz. Botín ressaltou ainda "os bons resultados obtidos pelo banco no País, em 2001, e a boa evolução que está ocorrendo neste exercício, apesar da volatilidade dos mercados". "Estamos seguros de que não estamos equivocados. Estamos em um grande país e temos um grande banco comercial. Com o objetivo de respaldá-lo e manter a atividade de nossos clientes exportadores e importadores, seguiremos apoiando-os com linhas de crédito para o comércio exterior", conclui a nota.