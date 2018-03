Santander deixará US$ 218 mi na Venezuela, diz Chávez O Banco Santander SA concordou em deixar para trás o lucro de US$ 218 milhões, obtido na Venezuela na primeira metade deste ano, como parte um acordo de US$ 1,05 bilhão assinado no começo de 2009, para que sua subsidiária passasse ao controle estatal. A informação foi dada hoje pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez. "Sob as condições que nós demandamos, o lucro do primeiro semestre fica aqui", disse.