Santander destina R$ 2 bi a crédito com desconto em folha O Santander Banespa iniciou hoje o Programa de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, por meio de um acordo com a Força Sindical, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito pelos trabalhadores da iniciativa privada. Pelo acordo, o banco destinará R$ 2 bilhões para empréstimos, com valor individual a partir de R$ 300 e juros reduzidos. Segundo o vice-presidente executivo do Santander Banespa, José Paiva Ferreira, o programa, regulamentado por Medida Provisória (MP) assinada ontem, representa um novo passo na reativação da economia e nas relações entre o setor financeiro, sindicatos, em presas e trabalhadores. "Vale lembrar que todo esse processo teve início em julho, com um protocolo de intenções entre governo, bancos e centrais sindicais e evoluiu rapidamente", disse Paiva. As taxas de juros do programa, dependendo das características do empréstimo, serão de 2,0% ao mês até 3,80% ao mês, com prestações fixas e prazos de pagamento de 12 a 48 meses. O comprometimento mensal da renda do trabalhador com a prestação do empréstimo será de até 30% da remuneração líquida, segundo determina a MP. A Força Sindical atuará como facilitadora e negociadora nos acordos entre as empresas, os trabalhadores e o Santander.