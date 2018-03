Santander destinará R$ 500 milhões para setor imobiliário O banco Santander espera movimentar R$ 500 milhões em sua linha de crédito imobiliário até o final de 2004. Se confirmado, este valor será 42,85% acima da movimentação observada ao término de 2003, quando o banco registrou R$ 350 milhões em sua linha de crédito para o setor. Segundo o superintendente de Crédito Imobiliário do banco, José Manoel Alvarez Lopez, este aumento expressivo decorre principalmente do interesse do Santander em investir cada vez mais neste mercado. O executivo considerou que, em alguns países, o setor de crédito imobiliário é um dos instrumentos de impulsão ao crescimento da economia, o que não ocorre ainda no Brasil. "É uma das nossas estratégias de médio e longo prazo dar ênfase no setor de crédito imobiliário, pois acreditamos que o segmento vai crescer muito no Brasil, daqui por diante", disse. Um dos fatores apontados pelo executivo foi a possibilidade de queda na taxa básica de juros, a Selic. "Quando os juros começarem a cair, o que se paga (em financiamento) fica mais barato, o que estimula as pessoas a comprarem (imóveis)", disse. Ele considerou ainda que o banco acredita em uma trajetória de crescimento sustentável da economia, no futuro, o que deixaria o mercado de crédito imobiliário mais atraente.