Santander diz que oferta no Brasil traz ganho de R$ 3,7 bilhões

O Banco Santander, na Espanha, informou nesta quarta-feira, 7, que a oferta de ações de sua unidade no Brasil vai resultar em um ganho de capital 1,43 bilhão de euros (R$ 3,7 bilhões), que o banco vai utilizar para fortalecer seus índices de capital.

Segundo a agência Dow Jones, o Santander, que é o maior banco da zona do euro em capitalização de mercado, disse que os recursos serão reservados como uma provisão genérica, resultando em um aumento do índice "core" de capital do grupo de 0,6 ponto porcentual. No final do segundo trimestre, essa medida estava em 7,5%.

A oferta de ações pelo Santander no Brasil, por meio da qual o banco levantou R$ 14,1 bilhões, é destaque nas agências internacionais e nos sites de grandes jornais. O Financial Times informa que o IPO - como a oferta vem sendo tratada - é o maior deste ano no mundo, superando a emissão de US$ 7,3 bilhões pelo China Construction Engineering em Xangai, em julho.

O FT afirma também que o resultado da oferta atribui à divisão do Santander no Brasil um valor de mercado próximo ao do alemão Deutsche Bank e do francês Société Générale.

A Reuters destaca que o resultado da oferta do Santander, que inclui também ADRs em Nova York, foi divulgado no mesmo dia do IPO de US$ 1,88 bilhão da empresa de análise de risco Verisk Analytics; juntas, as duas colocações somam em torno de US$ 10 bilhões. Segundo a Reuters, antes delas, o total de recursos levantados nos 31 IPOs nos EUA este ano era de US$ 6,33 bilhões.

Segundo o jornal espanhol El Pais, "o Santander aproveitou o enorme apetite pelos ativos brasileiros". O jornal afirma que a perspectiva favorável de crescimento do País no ano que vem, os descobrimentos de petróleo e a vitória na disputa para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 "colocaram o Brasil na moda entre os investidores internacionais, ao ponto de se temer um fluxo excessivo de capitais".