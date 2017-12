Santander é 8º gestor de fundos Com a aquisição do Banespa na semana passada, o Santander passou a ser o oitavo maior administrador de recursos em fundos de investimento, segundo números da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Em agosto, o Santander estava ocupando a 18.ª posição do ranking, com patrimônio líquido de R$ 2,775 bilhões. Em outubro, ainda de acordo com dados da Anbid, a instituição tinha saltado para a 17.ª posição, com R$ 3,482 bilhões. No entanto, somando o seu patrimônio ao do Banespa, que em outubro estava em R$ 6,922 bilhões, e aos R$ 805,19 milhões do Bozano, Simonsen (adquirido pelo banco espanhol em janeiro deste ano), o Santander ficou entre os 10 bancos que mais administram recursos do mercado, saltando para oitava posição do ranking, com patrimônio total de R$ 11,210 bilhões. Com isso, a instituição passa a administrar 3,88% do total da indústria de fundos. A liderança do ranking continua com o Banco do Brasil, que tem 14,83% do total de recursos da indústria, com um patrimônio líquido de R$ 42,805 bilhões. Em seguida, estão o Bradesco, com patrimônio de R$ 36,540 bilhões e participação de 12,66%; e o Itaú, com patrimônio de R$ 34,690 bilhões e participação de 12,01%.