Santander e Bank of China assinam acordo de cooperação O Santander Central Hispano SA (SCH) e o Bank of China assinaram um acordo de cooperação para oferecer produtos e serviços aos clientes dos dois bancos em seus respectivos mercados. O acordo inclui China, Espanha, Portugal e América Latina e representa o de maior alcance já estabelecido por duas instituições financeiras nas áreas de negócios globais e de alcance geográfico, segundo comunicado. O objetivo é que os clientes dos respectivos mercados domésticos se considerem iguais trabalhando em casa com o outro banco, com atenção personalizada e serviços que atendam suas necessidades financeiras. O Bank of China tem mais de 12.500 agências na China e 540 em Hong Kong, por intermédio de sua unidade BOC Hong Kong. O Bank of China é um dos principais bancos estatais do varejo do país. Ele também é um dos principais canais para investimento estrangeiro na China. O Santander mantém escritórios de representação em Pequim e Hong Kong, o que reflete seu antigo interesse na Ásia. A presença significativa do Santander na Espanha, Portugal e América Latina, segundo o banco espanhol, vai ajudar a estimular o desenvolvimento do acordo de cooperação com o Bank of China. As informações são da agência Dow Jones.