Santander eleva provisões para empréstimos no 1o semestre

A instituição informou que as provisões para empréstimos problemáticos mais que duplicaram para 4,626 bilhões de euros no primeiro semestre frente ao mesmo período do ano passado. Os empréstimos ruins alcançaram uma proporção de 2,82 por cento do total de financiamentos até o final de junho, contra 2,49 por cento no final de março.

Mas em linha com a tendência vista em outros bancos espanhóis no segundo trimestre, o Santander informou que o número de novos empréstimos de risco maior caiu 29 por cento em relação ao período de janeiro a março.

O lucro líquido da instituição recuou 4,5 por cento no primeiro semestre, para 4,519 bilhões de euros, superando a estimativa média de analistas de 4,337 bilhões de euros, com as operações europeias respondendo por 50 por cento do lucro total.

Enquanto isso, as operações do Santander na América Latina registraram queda de 4 por cento no lucro líquido,para 1,806 bilhão de euros no primeiro semestre, enquanto os empréstimos e depósitos cresceram 7 por cento.

Os negócios do Santander no Brasil contribuíram com 961 milhões de euros do ganho do banco na região, quantia 12 por cento superior em relação ao registrado no ano passado. Já a divisão do México apresentou declínio de 29 por cento, prejudicada pela crise econômica e o impacto do vírus H1N1 no país.

A receita líquida total de juros, diferença entre a taxa de juro cobrada nos empréstimos e a que incide sobre depósitos, subiu 24,2 por cento, para 12,656 bilhões de euros, mas ficou abaixo da previsão de 12,802 bilhões de euros.

"Os resultados do Santander em geral superaram nossas expectativas. Eles são um conjunto sólido de números", afirmou Nuria Alvarez, analista do Renta 4.

Às 10h06 (horário de Brasília), as ações do Santander exibiam baixa de 2 por cento ante queda de 0,15 por cento do índice da bolsa de Madri.