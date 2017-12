Santander: fundos com depósito inicial de 50% Até o fim do mês, o Banco Santander reduz o valor mínimo do depósito inicial em 50%. Esses fundos são indicados para pessoa física, que planeja investir seus ganhos extras, como o 13.º salário e bônus de final de ano. Segundo avaliação do banco, o investidor com condições de assumir riscos e manter o dinheiro aplicado por um período mais longo, tem nos fundos de renda variável uma boa opção, pelo fato de as ações brasileiras estarem com perspectiva de alta. Os mais conservadores encontram uma boa alternativa nos fundos de renda fixa.