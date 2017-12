Santander inicia atendimento em private banking O Banco Santander Brasil inaugurou ontem um escritório para atendimento personalizado em private banking. A iniciativa faz parte da estratégia do banco de incrementar seus serviços voltados para clientes com recursos a partir de US$ 500 mil. A medida aproveita a experiência global do grupo Santander, que administra US$ 45 bilhões em recursos de terceiros na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Mais três pontos de atendimento serão instalados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Uma equipe de analistas estará à disposição dos clientes, oferecendo avaliações de mercado e orientação financeira, de acordo com o perfil do cliente, além de desenhar um panorama financeiro-econômico nos setores produtivos no Brasil e no mundo. O escritório localiza-se no edifício San Paolo, na esquina das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Gabriel Monteiro da Silva, zona sul da Capital.