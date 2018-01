Santander investirá US$ 855,8 mi na AL em 2 anos O banco espanhol Santander Central Hispano (SCH) investirá 795 milhões de euros (US$ 855,8 milhões) em tecnologia nos próximos dois anos, em um esforço de tornar-se um dos três maiores bancos comerciais no Brasil, México, Chile, Venezuela e Porto Rico, segundo informações do jornal Cinco Dias. Esse valor será acrescido aos 561 milhões de euros (US$ 604 milhões) já investidos nos últimos três anos. Após anos de fusões e aquisições na América Latina, o Santander agora está pronto para "uma estratégia voltada ao crescimento orgânico", focando a ampliação da sua base de clientes, afirma o jornal espanhol, citando Francisco Luzon, presidente do banco na América Latina.